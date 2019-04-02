Главный тренер БК «Самара» - о подготовке к 1/2 финала Суперлиги: «Как будем готовиться в паузе? Купим пива, сходим в баню, неделю будем отдыхать»
Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Игорь Грачев после победы в 1/4 финала Суперлиги над «Уралом» в шутку заявил, что команда во время паузы между раундами плей-офф пойдет в баню с пивом.
- Как будем готовиться в паузе? Купим пива, сходим в баню, неделю будем отдыхать. А если серьезно, то отдохнем один день и будем тренироваться. Мы так же, как и «Урал», не всегда тренируемся в игровом зале, поэтому будем надеяться, что нам все-таки удастся попасть туда и провести тренировки, - приводит слова Грачева пресс-служба «Урала».
Напомним, 1 апреля «Самара» обыграла «Урал» 81:65 в четвертом матче 1/4 финала и выиграла серию 3:1. Теперь подопечные Игоря Грачева встретятся в полуфинале с победителем пары «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Уралмаш».
ИСТОЧНИК KP.RU