2019-04-02T13:41:44+03:00
Общество

В Самарской области уничтожили более 5 тонн говядины неизвестного происхождения

Мясо перевозили без ветеринарных документов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Россельхознадзор по Самарской областиФото: Россельхознадзор по Самарской области
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В Самарской области сотрудники Россельхознадзора совместно с инспекторами ДПС задержали на трассе СамараСаратов говядину без документов.

- Мясо везли в двух грузовых «Газелях». Всего в машинах находилось 18 туш весом 5200 кг. Говядину перевозили без ветеринарных сопроводительных документов и без клейма предварительного осмотра, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Согласно федеральному закону, мясо неизвестного происхождения подлежит утилизации, поскольку оно может быть опасным для человека. В связи с этим всю партию говядины отправили в Дубово-Уметский ветсанутильзавод, где в дальнейшем она была уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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