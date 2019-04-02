В Самаре уберут нелегальную автостоянку у ракеты «Союз»
Пока автомобилисты смогут оставлять там свои автомобили бесплатно
Нелегальную стоянку возле музея демонтируют до конца апреляФото: Архив "КП"
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Возле музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» на проспекте Ленина уберут нелегальную стоянку. Об этом сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов во время прямой линии с жителями, которую проводила «Самарская газета».
- Демонтажные работы планируется провести до конца апреля. Ограждения будут убраны, а будка охраны - снесена, - рассказал чиновник.
По словам Александра Кузнецова, пока что автомобилисты смогут парковаться на этой площадке бесплатно. Это будет возможно до тех пор, пока на участок не появится легальный арендатор.
ИСТОЧНИК KP.RU