2019-04-02T14:04:54+03:00
Общество

В Самаре уберут нелегальную автостоянку у ракеты «Союз»

Пока автомобилисты смогут оставлять там свои автомобили бесплатно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Нелегальную стоянку возле музея демонтируют до конца апреляНелегальную стоянку возле музея демонтируют до конца апреляФото: Архив "КП"
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Возле музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» на проспекте Ленина уберут нелегальную стоянку. Об этом сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов во время прямой линии с жителями, которую проводила «Самарская газета».

- Демонтажные работы планируется провести до конца апреля. Ограждения будут убраны, а будка охраны - снесена, - рассказал чиновник.

По словам Александра Кузнецова, пока что автомобилисты смогут парковаться на этой площадке бесплатно. Это будет возможно до тех пор, пока на участок не появится легальный арендатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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