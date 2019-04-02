В Самаре перенесли пункт посадки пассажиров на «Нептуны»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-02T14:45:05+03:00

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В Самаре решили перенести пункт посадки пассажиров на судна на воздушной подушке. Теперь сажать и высаживать людей с «Нептунов» будут в районе Ленинградского спуска.

- Место посадки пассажиров было изменено в целях безопасности людей, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Отметим, что как только Волга освободиться ото льда, пассажиров по маршруту Самара — Рождествено начнут возить на обычных теплоходах. Однако пока ледовая обстановка в Рождественской воложке очень тяжелая. Как сообщили в региональном минтрансе, сейчас там ведутся работы по вскрытию льда. Запустить пассажирскую и грузопассажирскую перевозку водоизмещающими судами планируется до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU