В Самаре перенесли пункт посадки пассажиров на «Нептуны»
В Самаре решили перенести пункт посадки пассажиров на судна на воздушной подушке. Теперь сажать и высаживать людей с «Нептунов» будут в районе Ленинградского спуска.
- Место посадки пассажиров было изменено в целях безопасности людей, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Отметим, что как только Волга освободиться ото льда, пассажиров по маршруту Самара — Рождествено начнут возить на обычных теплоходах. Однако пока ледовая обстановка в Рождественской воложке очень тяжелая. Как сообщили в региональном минтрансе, сейчас там ведутся работы по вскрытию льда. Запустить пассажирскую и грузопассажирскую перевозку водоизмещающими судами планируется до конца этой недели.
ИСТОЧНИК KP.RU