В Самарской области выявили первый с начала 2019 года случай укуса клеща

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-02T15:16:11+03:00

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В Самарской области проснулись клещи. Недавно был зафиксирован первый случай укуса. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

- С начала 2019 года на территории региона зарегистрирован 1 пострадавший от укуса клеща, что на уровне прошлого года за аналогичный период, - отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в самарской губернии из 35 районов клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз свойствены 26 районам. В них каждый год проводятся специальные обработки. В этом году от клещей должны обработать территорию площадью 3254 га. Чтобы избежать укуса клещей, жителям региона советуют носить светлую однотонную одежду, брюки заправлять в сапоги или носки, верхнюю часть одежды заправлять в брюки, а на голову надевать капюшон или любой другой головной убор. Также стоит обрабатывать одежду специальными аэрозольными средствами, которые отпугивают или убивают клещей. Самым же эффективным средством защиты от клещей специалисты называют вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU