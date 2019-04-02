«Воды на участках нет»: в Тимофеевке нормализовали ситуацию с подтоплением

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-02T15:51:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с подтоплением села Тимофеевка Ставропольского района нормализовалась. Талые воды с поля, которые залили 11 приусадебных участков, откачали.

- По состоянию на 13:00 вторник, 2 апреля, воды на приусадебных участках нет, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, жители села Тимофеевка заметили, как к ним со стороны Тольятти устремились талые воды, утром в понедельник, 1 апреля. Затопило несколько улиц: Кленовую, Пушкина, Майскую, Центральную, Степную. В большинстве своем потоки воды шли по дорогам, минуя приусадебные участки. Пострадали только те территории, которые находились в низинах. До домов вода не добралась. На помощь жителям были направлены автомобили, груженые мешками с песком, а также вакуумные машины. Кроме того, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС и представители районной администрации. Наблюдение за уровнем воды и ликвидация последствий подтопления велась на протяжении всей ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU