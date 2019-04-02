В Самаре пополнить транспортную карту можно будет прямо со смартфона

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-02T16:10:45+03:00

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В Самаре добавили опций транспортной карте. Теперь пассажиры смогут оплачивать проезд не только за себя, но и, к примеру, за друзей или родственников. Лимит - 5 человек. Пока этой возможностью можно воспользоваться только в трамвае или троллейбусе. В дальнейшем это новшество планируется применить и в другом городском транспорте.

- В настоящее время новой услугой воспользовались уже более 4 тысяч пассажиров, оплачивающих поездку транспортной картой, и свыше 11,5 тысяч владельцев банковских карт, - рассказал директор ООО «Транспортная карта» Игорь Матвеенко.

По его словам, в этом году компания также планирует воплотить в жизнь возможность отложенного пополнения баланса для соцкарт. Кроме того, в планах — выпуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет пополнить счет прямо со смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU