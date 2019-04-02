В Самаре ветврача уличили в получении взятки за выдачу документов на сомнительную продукцию

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-02T16:25:47+03:00

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Ветеринарный врач Самарской станции по борьбе с болезнями животных стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.

- По версии следствия, с сентября 2017 года по март 2019 года ветврач получила от предпринимателя незаконное вознаграждение в 65 тысяч рублей. За эти деньги она должна была оформить и выдать сопроводительные документы на продукцию без ее фактического осмотра, - сообщили в прокуратуре Промышленного района.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU