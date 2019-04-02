«Крылья Советов» подписали контракты с двумя молодыми футболистами
«Крылья Советов» подписали контракты с двумя молодыми форвардами – Никитой Саликовым и Богданом Чинаревым. Оба соглашения рассчитаны на два года, сообщает официальный сайт «КС».
- Оба форварда заявлены и выступают за молодежный состав «Крыльев Советов». Богдану Чинареву 17 лет, он является воспитанником центра подготовки футболистов «Крыльев Советов». Никита Саликов в свои 16 лет является самым юным игроком в заявке команд РПЛ в текущем сезоне. Он является воспитанником тольяттинской Академии футбола им. Юрия Коноплева, - говорится в сообщении.
Никита СаликовФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Напомним, ближайший матч «Крылья» проведут на выезде против «Оренбурга». Встреча пройдет в среду, 3 апреля, в 18:00 по самарскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU