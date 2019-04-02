2019-04-02T16:35:34+03:00
Спорт

«Крылья Советов» подписали контракты с двумя молодыми футболистами

Богдан Чинарев – воспитанник ЦПФ «Крылья Советов», Никита Саликов – тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Богдан ЧинаревБогдан ЧинаревФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» подписали контракты с двумя молодыми форвардами – Никитой Саликовым и Богданом Чинаревым. Оба соглашения рассчитаны на два года, сообщает официальный сайт «КС».

- Оба форварда заявлены и выступают за молодежный состав «Крыльев Советов». Богдану Чинареву 17 лет, он является воспитанником центра подготовки футболистов «Крыльев Советов». Никита Саликов в свои 16 лет является самым юным игроком в заявке команд РПЛ в текущем сезоне. Он является воспитанником тольяттинской Академии футбола им. Юрия Коноплева, - говорится в сообщении.

Никита Саликов Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Никита СаликовФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Напомним, ближайший матч «Крылья» проведут на выезде против «Оренбурга». Встреча пройдет в среду, 3 апреля, в 18:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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