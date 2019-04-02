Анталья, Барселона, Сочи: самарский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание

СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-02T16:45:49+03:00

Из Самары уже запланированы рейсы по 54 направлениям, большая часть которых - международные Фото: Архив "КП"

Количество рейсов до российских и зарубежных курортов будет увеличено

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Аэропорт Курумоч перешел на весенне-летнее расписание. Теперь рейсов до российских и зарубежных курортов из Самары станет больше.

- На данный момент из Самары запланированы рейсы по 54 направлениям, из которых 29 – международные. Для вылета из Курумоча будут доступны российские курорты: Анапа, Сочи, Симферополь. Среди международных направлений будут выполняться чартерные рейсы в Анталью, Даламан, Барселону, Ираклион, Салоники и другие города, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.

Как отмечают представители аэропорта, сохранятся рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сургута, Уфы. Кроме того, будет запущен прямой рейс в Нижневартовск.

В летнем сезоне заметно вырастет число рейсов в турецкие курорты Даламан и Анталью, а также в столицу страны — Стамбул. Среди новых направлений — черногорский Тиват и турецкая Алания. Кроме того, самарцы смогут летать из аэропорта Курумоч в Тбилиси, Алматы, Баку, Ереван, Душанбе, Ташкент и Ош.

ИСТОЧНИК KP.RU