Анталья, Барселона, Сочи: самарский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
Аэропорт Курумоч перешел на весенне-летнее расписание. Теперь рейсов до российских и зарубежных курортов из Самары станет больше.
- На данный момент из Самары запланированы рейсы по 54 направлениям, из которых 29 – международные. Для вылета из Курумоча будут доступны российские курорты: Анапа, Сочи, Симферополь. Среди международных направлений будут выполняться чартерные рейсы в Анталью, Даламан, Барселону, Ираклион, Салоники и другие города, - сообщили в пресс-службе самарского аэровокзала.
Как отмечают представители аэропорта, сохранятся рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сургута, Уфы. Кроме того, будет запущен прямой рейс в Нижневартовск.
В летнем сезоне заметно вырастет число рейсов в турецкие курорты Даламан и Анталью, а также в столицу страны — Стамбул. Среди новых направлений — черногорский Тиват и турецкая Алания. Кроме того, самарцы смогут летать из аэропорта Курумоч в Тбилиси, Алматы, Баку, Ереван, Душанбе, Ташкент и Ош.
ИСТОЧНИК KP.RU