2019-04-02T18:30:54+03:00
Происшествия

Тоже мне, граната! Жители дома на ул. Гагарина в Самаре переполошились из-за подозрительного предмета

Полиция уже во всем разобралась, ни малейшего риска не было
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Около дома нашли подозрительный предметОколо дома нашли подозрительный предмет
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Вечером во вторник, 2 апреля, жителей дома номер 126 по ул. Гагарина перепугал подозрительный пакет. Среди жителей даже началась паника, ведь кто-то из пожилых жительниц рассказал, будто под машину бросили гранату, отсюда-то и весь шум. К счастью, все оказалось прозаичнее.

- Всё в порядке. Подозрительный предмет её представлял опасности, - прокомментировали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, что жители сообщили, что около четвёртого подъезда дома оцепили территорию, на место выезжали сотрудники полиции с собаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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