Тоже мне, граната! Жители дома на ул. Гагарина в Самаре переполошились из-за подозрительного предмета
Полиция уже во всем разобралась, ни малейшего риска не было
Около дома нашли подозрительный предмет
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Вечером во вторник, 2 апреля, жителей дома номер 126 по ул. Гагарина перепугал подозрительный пакет. Среди жителей даже началась паника, ведь кто-то из пожилых жительниц рассказал, будто под машину бросили гранату, отсюда-то и весь шум. К счастью, все оказалось прозаичнее.
- Всё в порядке. Подозрительный предмет её представлял опасности, - прокомментировали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Напомним, что жители сообщили, что около четвёртого подъезда дома оцепили территорию, на место выезжали сотрудники полиции с собаками.
ИСТОЧНИК KP.RU