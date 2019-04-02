2019-04-02T18:52:08+03:00
Общество

"Надеемся, что выручка вырастет": в ТТУ объяснили, зачем в троллейбусе №6 убирают кондуктора

Новые валидаторы установили на всех 15 троллейбусах этого маршрута. Тестировать их начнут с шестого апреля
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Монтаж оборудования занимает около трех часовМонтаж оборудования занимает около трех часов
Изменить размер текста:

В Самаре с шестого апреля начнут тестировать новую систему бескондукторной системы оплаты проезда. Валидаторы установят на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Этот маршрут выбрали из-за средней заполняемости: это позволит избежать очередей и пробок, пока все привыкают к новшеству. Эксперимент продлится в течение месяца, за это время предполагается изучить все нюансы.

- В столице выручка транспортных предприятий благодаря такому нововведению увеличилась в среднем на 30-40 процентов. Безусловно, это позитивный опыт, который мы стремимся перенять, - отметил Михаил Ефремов, руководитель ТТУ. По его словам, предприятие надеется увеличить доходы и решить проблему с нехваткой кондукторов.

Пассажиры не должны почувствовать изменений. Проезд можно будет оплатить транспортной или банковской картой, так же оборудование считает социальную карту пенсионера. Во время эксперимента в салоне троллейбуса будут работать кондукторы, которые покажут и подскажут растерявшимся пассажирам, что делать.

В результате нововведения без работы могут остаться 30 человек - кондукторы троллейбусов №6. Но для них дело найдется: во-первых, кондукторов не хватает на других направлениях. Во-вторых, их могут перевести в контролеры.

В Самаре пассажиров научат платить без кондуктора в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Всех с ног собьет: жителей Самары предупреждают о мокром снеге и сильных порывах ветра
Тоже мне, граната! Жители дома на ул. Гагарина в Самаре переполошились из-за подозрительного предмета
Анталья, Барселона, Сочи: самарский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
«Крылья Советов» подписали контракты с двумя молодыми футболистами
В Самаре ветврача уличили в получении взятки за выдачу документов на сомнительную продукцию
В Самаре пополнить транспортную карту можно будет прямо со смартфона
«Воды на участках нет»: в Тимофеевке нормализовали ситуацию с подтоплением
Пешеходный мост через железнодорожные пути на станции «Сызрань-1» обещают починить
В Самарской области выявили первый с начала 2019 года случай укуса клеща
В Самаре перенесли пункт посадки пассажиров на «Нептуны»
На строительство нового поворота для трамваев, идущих до «Самара Арены» потратят 40 млн рублей
В Самаре уберут нелегальную автостоянку у ракеты «Союз»
В Самарской области уничтожили более 5 тонн говядины неизвестного происхождения
Главный тренер БК «Самара» - о подготовке к 1/2 финала Суперлиги: «Как будем готовиться в паузе? Купим пива, сходим в баню, неделю будем отдыхать»
Гордуму Самары покинула депутат Ирина Кочуева
В Самаре по площади Куйбышева в День Победы проедут «Искандеры»