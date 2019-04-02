"Надеемся, что выручка вырастет": в ТТУ объяснили, зачем в троллейбусе №6 убирают кондуктора

СЕГОДНЯ 18:49 2019-04-02T18:52:08+03:00

Новые валидаторы установили на всех 15 троллейбусах этого маршрута. Тестировать их начнут с шестого апреля

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В Самаре с шестого апреля начнут тестировать новую систему бескондукторной системы оплаты проезда. Валидаторы установят на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Этот маршрут выбрали из-за средней заполняемости: это позволит избежать очередей и пробок, пока все привыкают к новшеству. Эксперимент продлится в течение месяца, за это время предполагается изучить все нюансы.

- В столице выручка транспортных предприятий благодаря такому нововведению увеличилась в среднем на 30-40 процентов. Безусловно, это позитивный опыт, который мы стремимся перенять, - отметил Михаил Ефремов, руководитель ТТУ. По его словам, предприятие надеется увеличить доходы и решить проблему с нехваткой кондукторов.

Пассажиры не должны почувствовать изменений. Проезд можно будет оплатить транспортной или банковской картой, так же оборудование считает социальную карту пенсионера. Во время эксперимента в салоне троллейбуса будут работать кондукторы, которые покажут и подскажут растерявшимся пассажирам, что делать.

В результате нововведения без работы могут остаться 30 человек - кондукторы троллейбусов №6. Но для них дело найдется: во-первых, кондукторов не хватает на других направлениях. Во-вторых, их могут перевести в контролеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/700832" frameborder="0"></iframe> В Самаре пассажиров научат платить без кондуктора в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU