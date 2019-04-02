Всех с ног собьет: жителей Самары предупреждают о мокром снеге и сильных порывах ветра

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-02T19:31:45+03:00

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МЧС разослало SMS с предупреждением от синоптиков. В нем жителям Самары сообщают о не слишком благоприятной погоде с 19.00 второго апреля до 19.00 третьего апреля.

- Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, синоптики Приволжской УГМС сообщают о дожде и мокром снеге, - отмечают представители МЧС.

Горожан просят быть внимательными и осторожными, при порывах ветра не рекомендуется находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями, в том числе остановками, рекламными щитами. Ну а завтра на работу лучше взять зонтик: видимо, с зимой уже точно пора прощаться.

ИСТОЧНИК KP.RU