2019-04-02T19:31:45+03:00
Общество

Всех с ног собьет: жителей Самары предупреждают о мокром снеге и сильных порывах ветра

Неблагоприятная погода установится до 19.00 третьего апреля
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре погода не порадуетВ Самаре погода не порадует
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МЧС разослало SMS с предупреждением от синоптиков. В нем жителям Самары сообщают о не слишком благоприятной погоде с 19.00 второго апреля до 19.00 третьего апреля.

- Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, синоптики Приволжской УГМС сообщают о дожде и мокром снеге, - отмечают представители МЧС.

Горожан просят быть внимательными и осторожными, при порывах ветра не рекомендуется находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями, в том числе остановками, рекламными щитами. Ну а завтра на работу лучше взять зонтик: видимо, с зимой уже точно пора прощаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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