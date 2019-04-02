Всех с ног собьет: жителей Самары предупреждают о мокром снеге и сильных порывах ветра
Неблагоприятная погода установится до 19.00 третьего апреля
В Самаре погода не порадует
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МЧС разослало SMS с предупреждением от синоптиков. В нем жителям Самары сообщают о не слишком благоприятной погоде с 19.00 второго апреля до 19.00 третьего апреля.
- Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, синоптики Приволжской УГМС сообщают о дожде и мокром снеге, - отмечают представители МЧС.
Горожан просят быть внимательными и осторожными, при порывах ветра не рекомендуется находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями, в том числе остановками, рекламными щитами. Ну а завтра на работу лучше взять зонтик: видимо, с зимой уже точно пора прощаться.
ИСТОЧНИК KP.RU