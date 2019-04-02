2019-04-02T19:41:18+03:00
Происшествия

Следователи в Самаре заинтересовались гибелью судьи арбитража под колесами автомобиля

Правда источники утверждают, что под автомобиль его могли толкнуть
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Следователи разберутся в загадочном делеСледователи разберутся в загадочном деле
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Самарские следователи начали доследственную проверку обстоятельств гибели судьи самарского Арбитражного суда. Напомним, что 31 марта в четыре утра он попал под автомобиль в районе дома №203 на Третьей Просеке. По данным источников, автомобиль, под которым оказался Александр Исаев, ехал с небольшой скоростью. Тем не менее, мужчину в больницу доставили с многочисленными травмами. Там судья и скончался.

- Проводится доследственная проверка, назначены автотехническое и судебно-медицинское исследование, - сообщили в СУ СК РФ оп Самарской области.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. При этом не исключается, что судья пострадал до попадания под авто. Впрочем, это предстоит выяснить следователям. Как и то, связано ли ЧП с профессиональной деятельностью 3-летнего погибшего. Александр Исаев в арбитраже работает с 2008 года, он вел банкротства юридических и физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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