2019-04-02T19:51:01+03:00
Общество

Первая репетиция Парада Победы 2019 в Самаре прошла на аэродроме Кряж

Тренироваться начала пешие колонны, в которых пройдет более 1,8 тыс. военнослужащих
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Прошла первая репетиция Парад Победы. Фото: ЦВОПрошла первая репетиция Парад Победы. Фото: ЦВО
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Первая репетиция Парада Победы 2019 в Самаре состоялась на аэродроме Кряж. По плацу прошагали пешие колонны - всего более 1,8 тыс. военнослужащих ЦВО, полицейских, других правоохранительных органов. В строй встали и юнармейцы, и представители МЧС и МВД, и танковые, ракетные, мотострелковые бригады.

- Уже 16 апреля начнутся совместные тренировки пешей и механизированной колонн. В последнюю встанут пикапы УАЗ "Патриот", бронеавтомобиль "Тигр", зенитно-ракетные комплексы, ОТРК "Искандер-М", самоходные гаубицы, танки Т-72Б3, завершится прохождение бронетранспортерами БТР-82А и реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ближе к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станет известно расписание открытых репетиций Парада. Они состоятся на площади Куйбышева и посетить их смогут все желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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