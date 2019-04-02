2019-04-02T20:57:29+03:00
Общество

"Аварийные деревья" и новые зоны ответственности: проект правил благоустройства Самары обсудят с жителями

Публичные слушания пройдут с 12 апреля
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре обсудят новые правила благоустройстваВ Самаре обсудят новые правила благоустройства
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В Самаре на публичные слушания вынесут проект новых правил благоустройства города. Базовый документ составил профильный департамент администрации. В нем подробно описали, кто и как должен содержать дворовые и городские территории, кто должен следить за фасадами, принимать решение о размещении на них рекламы, кто приводит в порядок площадки для выгула животных, следит за освещением. В новых правилах четко определили границы прилегающих территорий, установили ответственность УК, ТСЖ, собственников помещений, районных администраций за каждый конкретный участок.

- Это новый документ. По некоторым моментам мы провели корректировки, некоторые пункты существенно дополнили. Например, много изменений по зеленым насаждениям: мы конкретизировали понятие «порубочный билет», «аварийные деревья» и многие другие, - объяснил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Этот важный документ собираются обсудить с жителями. Проект опубликуют 12 апреля на сайте городской администрации. Общественные обсуждения продлятся до 18 мая - власти обещают сообщить дату и место проведения слушаний. Посмотреть экспозицию, посвященную новым правилам, можно будет в Департаменте городского хозяйства и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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