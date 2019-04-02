Департамент образования Самары запретил собирать деньги на выпускной в детском саду Крутых Ключей

СЕГОДНЯ 21:48 2019-04-02T21:48:49+03:00

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В Самаре департамент образования еще раз напомнил, что собирать деньги с родителей на "выпускной" для малышей в детсадах нельзя. Сотрудники департамента так отреагировали на вопрос родителей в твиттере. Те пожаловались, что в детсаду в Крутых ключах с них требуют по 5 тыс. рублей для организации праздника.

- Праздник, посвящённый выпуску детей в школу, является традиционным и организуется силами образовательного учреждения. Сбор сотрудниками детского сада денежных средств с родителей воспитанников не допустим, - отметили в Департаменте. И пообещали контролировать ситуацию.

Напомним, что в Самаре продолжают разбираться в громком коррупционном скандале, в котором замешаны и экс-работники депобразования, требовавшие взносов с руководства детсадов. В июле 2018-го условный срок получила заведующая детсадом, которая давала взятки чиновникам.

ИСТОЧНИК KP.RU