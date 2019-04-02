На "Самара Арене" могут провести финал Кубка России

2 Апр 22:10 2019-04-02T22:10:32+03:00

"Самара Арена" стала одним из трех лучших стадионов мира

Такую заявку Самара уже подала, рассказал директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов

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В Самаре могут провести финальный матч Кубка России сезона 2019/2020. Спортивные чиновники мечтают, чтобы игра прошла на "Самара Арене". Клуб "Крылья Советов" уже подал заявку на проведение финального матча в волжской столице.

- Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошёл у нас, отправили соответствующее письмо, - приводит Чемпионат.ру слова директора по развитию "Крыльев Советов" Александра Шикунова.

Также он уточнил, что Суперкубок России пройдет на "ВТБ Арене" - стадиону нужен тестовый матч, в котором хорошо бы задействовать и "хозяев" - клуб "Динамо".

Напомним, что матч сезона 2018/2019 пройдет на Лужниках.

Кстати, недавно "Самара Арену" признали одним из трех лучших стадионов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU