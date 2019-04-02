2019-04-02T22:10:32+03:00
Спорт

На "Самара Арене" могут провести финал Кубка России

Такую заявку Самара уже подала, рассказал директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
"Самара Арена" стала одним из трех лучших стадионов мира"Самара Арена" стала одним из трех лучших стадионов мира
Изменить размер текста:

В Самаре могут провести финальный матч Кубка России сезона 2019/2020. Спортивные чиновники мечтают, чтобы игра прошла на "Самара Арене". Клуб "Крылья Советов" уже подал заявку на проведение финального матча в волжской столице.

- Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошёл у нас, отправили соответствующее письмо, - приводит Чемпионат.ру слова директора по развитию "Крыльев Советов" Александра Шикунова.

Также он уточнил, что Суперкубок России пройдет на "ВТБ Арене" - стадиону нужен тестовый матч, в котором хорошо бы задействовать и "хозяев" - клуб "Динамо".

Напомним, что матч сезона 2018/2019 пройдет на Лужниках.

Кстати, недавно "Самара Арену" признали одним из трех лучших стадионов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Департамент образования Самары запретил собирать деньги на выпускной в детском саду Крутых Ключей
"Аварийные деревья" и новые зоны ответственности: проект правил благоустройства Самары обсудят с жителями
Первая репетиция Парада Победы 2019 в Самаре прошла на аэродроме Кряж
Следователи в Самаре заинтересовались гибелью судьи арбитража под колесами автомобиля
Всех с ног собьет: жителей Самары предупреждают о мокром снеге и сильных порывах ветра
"Надеемся, что выручка вырастет": в ТТУ объяснили, зачем в троллейбусе №6 убирают кондуктора
Тоже мне, граната! Жители дома на ул. Гагарина в Самаре переполошились из-за подозрительного предмета
Анталья, Барселона, Сочи: самарский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание
«Крылья Советов» подписали контракты с двумя молодыми футболистами
В Самаре ветврача уличили в получении взятки за выдачу документов на сомнительную продукцию
В Самаре пополнить транспортную карту можно будет прямо со смартфона
«Воды на участках нет»: в Тимофеевке нормализовали ситуацию с подтоплением
Пешеходный мост через железнодорожные пути на станции «Сызрань-1» обещают починить
В Самарской области выявили первый с начала 2019 года случай укуса клеща
В Самаре перенесли пункт посадки пассажиров на «Нептуны»
На строительство нового поворота для трамваев, идущих до «Самара Арены» потратят 40 млн рублей
В Самаре уберут нелегальную автостоянку у ракеты «Союз»
В Самарской области уничтожили более 5 тонн говядины неизвестного происхождения
Главный тренер БК «Самара» - о подготовке к 1/2 финала Суперлиги: «Как будем готовиться в паузе? Купим пива, сходим в баню, неделю будем отдыхать»
Гордуму Самары покинула депутат Ирина Кочуева
В Самаре по площади Куйбышева в День Победы проедут «Искандеры»