На "Самара Арене" могут провести финал Кубка России
В Самаре могут провести финальный матч Кубка России сезона 2019/2020. Спортивные чиновники мечтают, чтобы игра прошла на "Самара Арене". Клуб "Крылья Советов" уже подал заявку на проведение финального матча в волжской столице.
- Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошёл у нас, отправили соответствующее письмо, - приводит Чемпионат.ру слова директора по развитию "Крыльев Советов" Александра Шикунова.
Также он уточнил, что Суперкубок России пройдет на "ВТБ Арене" - стадиону нужен тестовый матч, в котором хорошо бы задействовать и "хозяев" - клуб "Динамо".
Напомним, что матч сезона 2018/2019 пройдет на Лужниках.
Кстати, недавно "Самара Арену" признали одним из трех лучших стадионов мира.
ИСТОЧНИК KP.RU