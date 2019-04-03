Дубинки, кастеты, кораллы: какие запрещенные предметы находят таможенники у пассажиров аэропорта в Самаре

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-03T08:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Нередко сотрудникам таможни, работающим в самарском аэропорту, приходится находить в багаже пассажиров необычные вещи, которые они везут под видом сувениров. Чаще всего таможенникам попадаются ножи, кастеты, чучела крокодилов, кораллы и дубинки, большую часть которых родители везут в подарок своим детям. Однако все эти предметы запрещены к ввозу на территорию РФ.

- С начала 2019 года нами были возбуждены 165 дел об административных правонарушениях, большинство из них — на туристов, которые везли опасные или запрещенные предметы. Как правило, пассажиры везут «сувениры» из азиатских стран. Так, из Таиланда и Вьетнама — различные виды кораллов и чучела крокодилов, из Турции, Чехии и того же Таиланда — кастеты, дубинки, а из Таджикистана и Узбекистана — ножи, - рассказала замначальника таможенного поста Аэропорт Самара Вера Родионова.

По ее словам, за последний год число подобных правонарушений заметно выросло: перевозка холодного оружия — в 2 раза, а объектов СИТЭС — в 4 раза. По всем этим нарушениям таможенники завели административные дела по статьям «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в РФ». Всем нарушителям грозят штрафы и конфискация запрещенных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU