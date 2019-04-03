В самарском магазине нашли подозрительные сыры без документов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-03T08:32:25+03:00

Все изъятые из магазина сыры были запрещены к ввозу на территорию России Фото: Архив "КП"

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В Самаре в одном из магазинов на улице Ново-Садовой торговали продуктами без необходимых документов. Там инспекторы Россельхознадзора совместно с таможенниками и прокурорами нашли сыры, которые запрещены к ввозу на территорию РФ.

- На витрине в торговом зале было обнаружено 2,3 кг сыра «Сент Агюр» из Украины, а также 650 г козьего сыра в розмарине, у которых отсутствовала декларация соответствия и маркировка от производителя, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Поскольку данная продукция нарушала несколько установленных правил и была потенциально опасной, то ее изъяли и уничтожили прямо в присутствии владельцев магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU