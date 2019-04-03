2019-04-03T08:32:25+03:00
Общество

В самарском магазине нашли подозрительные сыры без документов

Всю продукцию уничтожили прямо при владельцах торговой точки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Все изъятые из магазина сыры были запрещены к ввозу на территорию РоссииВсе изъятые из магазина сыры были запрещены к ввозу на территорию РоссииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре в одном из магазинов на улице Ново-Садовой торговали продуктами без необходимых документов. Там инспекторы Россельхознадзора совместно с таможенниками и прокурорами нашли сыры, которые запрещены к ввозу на территорию РФ.

- На витрине в торговом зале было обнаружено 2,3 кг сыра «Сент Агюр» из Украины, а также 650 г козьего сыра в розмарине, у которых отсутствовала декларация соответствия и маркировка от производителя, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Поскольку данная продукция нарушала несколько установленных правил и была потенциально опасной, то ее изъяли и уничтожили прямо в присутствии владельцев магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти водитель «Газели» уронил на женщину крышу торгового павильона
Самарские таможенники раскрыли незаконный вывод 25 млн рублей в Китай
В Самаре из-за замены канализационной трубы сузят улицу Утевскую
В Самаре египтянин, угрожая ножом, угнал у таксиста машину
Юным шахматистам в Самаре прочитают лекции международные гроссмейстеры
В Самарской области налоговые проведут Дни открытых дверей
Сотрудники ФСБ выдворили из Самары находившегося в розыске террориста
Студенты СамГТУ получили именные стипендии «АКОМ»
Приставил нож к горлу и потребовал 2 млн рублей: житель Отрадного задержал разбойника, который залез в его дом
Жителям сотен домов в Самаре и Тольятти придется доплатить за отопление
Дубинки, кастеты, кораллы: какие запрещенные предметы находят таможенники у пассажиров аэропорта в Самаре
На "Самара Арене" могут провести финал Кубка России
Департамент образования Самары запретил собирать деньги на выпускной в детском саду Крутых Ключей