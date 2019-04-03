В самарском магазине нашли подозрительные сыры без документов
В Самаре в одном из магазинов на улице Ново-Садовой торговали продуктами без необходимых документов. Там инспекторы Россельхознадзора совместно с таможенниками и прокурорами нашли сыры, которые запрещены к ввозу на территорию РФ.
- На витрине в торговом зале было обнаружено 2,3 кг сыра «Сент Агюр» из Украины, а также 650 г козьего сыра в розмарине, у которых отсутствовала декларация соответствия и маркировка от производителя, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.
Поскольку данная продукция нарушала несколько установленных правил и была потенциально опасной, то ее изъяли и уничтожили прямо в присутствии владельцев магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU