2019-04-03T09:51:48+03:00
Общество

Жителям сотен домов в Самаре и Тольятти придется доплатить за отопление

Квитанции с корректировкой придут тем, у кого стоят общедомовые счетчики
Анастасия ФИЛАТОВА
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Квитанции с положительной корректировкой придут 89% жителей Самары и ТольяттиКвитанции с положительной корректировкой придут 89% жителей Самары и ТольяттиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На этой неделе жителям около 600 домов в Самаре и Тольятти ппридут квитанции за тепло, полученное в 2018 году, с корректировкой. Речь идет о тех потребителях, у которых установлены общедомовые счетчики.

- В апреле 89% наших клиентов получат квитанции с дополнительным начислением. Им придется доплатить, потому что с сентября и октября прошлого года основная часть жителей перешла на прямые договоры. Это был пиковой период потребления тепла, поэтому в корректировках сложилась максимальная разница между фактическим и расчетным потреблением. Еще одна причина положительной корректировки — это суровая зима 2018 года, - рассказали в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечают в компании, сейчас их специалисты разъясняют весь механизм ежегодных корректировок со старшими по домам и по микрорайонам. Узнать всю необходимую информацию по данному вопросу также можно по телефонам: 8 (846) 957-84-00 в Самаре и 8 (8482) 24-92-44 в Тольятти или на сайте.

Разъяснение корректировок квитанций за тепло

Разъяснение корректировок квитанций за тепло

ИСТОЧНИК KP.RU

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