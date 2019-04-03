2019-04-03T09:18:08+03:00
Происшествия

Приставил нож к горлу и потребовал 2 млн рублей: житель Отрадного задержал разбойника, который залез в его дом

Преступник оказался слабее хозяина жилища
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина проходит подозреваемым по еще двум преступлениямМужчина проходит подозреваемым по еще двум преступлениямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в ближайшее время предстанет перед судом 29-летний местный житель, который обвиняется в разбойном нападении на дом в Отрадном.

- Все произошло ночью 18 декабря 2018 года. Мужчина выставил стекло в доме и проник внутрь. После этого он распылил газовый баллончик в лицо спящему хозяину, а затем приставил к горлу мужчины раскладной нож и потребовал 2 млн рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Хозяин жилища не растерялся и оказал разбойнику сопротивление. Он оказался сильнее преступника и задержал его. После этого он вызвал скорую помощь и полицию. В ходе потасовки мужчина получил легкий вред здоровью. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он находится под стражей. К слову, в ходе расследования дела выяснилось, что мужчина может быть причастен к совершению еще двух преступлений: к кражам золотой цепочки и 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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