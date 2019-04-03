В Самарской области налоговые проведут Дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-03T09:40:14+03:00

Акция пройдет во всех инспекциях ФНС России в Самаре и области 4 - 5 и 25 – 26 апреля 2019 года с 9:00 до 20:00 Фото: "КП" Архив

На них гражданам расскажут о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций

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Налоговые Самарской области проведут для граждан Дни открытых дверей. Акция пройдет во всех инспекциях ФНС России в Самаре и области 4 - 5 и 25 – 26 апреля 2019 года с 9:00 до 20:00, сообщает ИФНС России по Октябрьскому району Самары.

- ИФНС России по Октябрьскому району Самары информирует налогоплательщиков о проведении «Дня открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Акция «День открытых дверей» пройдет во всех инспекциях ФНС России на территории Самары и Самарской области 4 - 5 и 25 - 26 апреля 2019г. с 9-00 до 20-00, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU