Юным шахматистам в Самаре прочитают лекции международные гроссмейстеры

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-03T09:52:24+03:00

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В Самаре в эти дни проходит Третья сессия шахматного центра ПФО, на нее приехали будущие гроссмейстеры со всего округа. С лекциями для юных шахматистов выступят международные гроссмейстеры: Александр Галкин (Ростов-на-Дону) и Павел Скачков (Тольятти). Это мероприятие призвано повысить уровень спортивного мастерства и подготовить ребят к соревнованиям.

- Участвуя в мероприятии такого уровня, молодые спортсмены оттачивают технику и повышают свое мастерство. Эта древняя, но вечно молодая, красивая интеллектуальная игра поможет юным шахматистам из разных регионов округа научиться мыслить смело и нестандартно, укрепит дружбу между ними. Для кого-то это мероприятие может стать началом восхождения к чемпионским вершинам, - отметил президент федерации шахмат ПФО, депутат Госдумы Евгений Серпер, приветствуя участников.

Третья сессия шахматного центра ПФО продлится до 7 апреля. Кроме лекций, запланирован турнир по быстрым шахматам и блицу, конкурс решения задач и сеанса одновременной игры. Ежедневно юные таланты будут заниматься по 5-8 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU