2019-04-03T09:54:20+03:00
Происшествия

В Самаре египтянин, угрожая ножом, угнал у таксиста машину

Далеко уехать на чужом авто иностранец не успел — его задержали росгвардейцы
Анастасия ФИЛАТОВА
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В отношении иностранца завели уголовное делоВ отношении иностранца завели уголовное делоФото: Александр ГЛУЗ
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Недавно в Куйбышевском районе Самары произошло дерзкое преступление. Там на Новокуйбышевском шоссе неизвестный угнал такси.

- О преступлении в полицию сообщил сам таксист. Он рассказал, что на него с ножом напал некий молодой человек. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал ему свою машину марки «Датсун». После этого злоумышленник уехал на ней в неизвестном направлении, - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.

Разыскать преступника удалось довольно быстро. Его заметили и задержали сотрудники вневедомственной охраны. Угонщиком оказался 27-летний гражданин Египта. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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