В Самаре египтянин, угрожая ножом, угнал у таксиста машину
Недавно в Куйбышевском районе Самары произошло дерзкое преступление. Там на Новокуйбышевском шоссе неизвестный угнал такси.
- О преступлении в полицию сообщил сам таксист. Он рассказал, что на него с ножом напал некий молодой человек. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал ему свою машину марки «Датсун». После этого злоумышленник уехал на ней в неизвестном направлении, - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.
Разыскать преступника удалось довольно быстро. Его заметили и задержали сотрудники вневедомственной охраны. Угонщиком оказался 27-летний гражданин Египта. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».
ИСТОЧНИК KP.RU