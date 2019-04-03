2019-04-03T10:33:54+03:00
Происшествия

Самарские таможенники раскрыли незаконный вывод 25 млн рублей в Китай

Эти деньги предназначались дня оплаты товара, который так и не прибыл в Россию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Злоумышленникам грозит крупный штраф и лишение свободыЗлоумышленникам грозит крупный штраф и лишение свободыФото: Архив "КП"
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Сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело по факту незаконного перевода в Китай 386,6 тысяч долларов или около 25 млн рублей. Деньги за рубеж, как полагают таможенники, вывело одно из обществ с ограниченной ответственностью.

- Фирма заключила с китайской компанией несколько контрактов на поставку автоаксессуаров и швейной фурнитуры. По договору российский предприниматель перевел за границу 386,6 тысяч долларов США. Однако товар в Россию так и не поступил. Но несмотря на это, местная фирма свои деньги возвращать не стала, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

По мнению правоохранителей, данный факт говорит о том, что это была мнимая сделка, заключенная на основе подложных документов. За данное правонарушение злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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