В Тольятти водитель «Газели» уронил на женщину крышу торгового павильона

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-03T10:45:32+03:00

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Во вторник, 2 апреля, примерно в 14:30 в жилой зоне Тольятти произошло ДТП. Там водитель грузовой «Газели» случайно уронил на женщину крышу торгового павильона.

- 47-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ-3302, двигался со стороны Южного шоссе в направлении улицы 70 лет Октября. В пути следования он столкнулся с торговым павильоном. От удара его крыша упала на 47-летнюю женщину, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в результате случившегося женщина получила травму головы. Медики оказали ей необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU