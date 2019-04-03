2019-04-03T11:05:32+03:00
Происшествия

В Самаре падение снежной глыбы на парня на Пугачевском тракте завершилось уголовным делом

Следователи считают, что в этом есть вина управляющей компании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудникам УК за падение снежной глыбы грозит уголовная и административная ответственностьСотрудникам УК за падение снежной глыбы грозит уголовная и административная ответственностьФото: Архив "КП"
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В Самаре завершилась проверка по факту падения снежной глыбы на 23-летнего местного жителя, которое произошло 18 марта в районе дома № 53 по Пугачевскому тракту. По ее результатам правоохранители возбудили уголовное дело.

- После падения глыбы снега с крыши дома молодой человек получил черепно-мозговую травму и был госпитализировали в больницу имени Пирогова. Мы считаем, что данное происшествие могло произойти из-за того, что управляющая компании ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, следователи возбудили в отношении сотрудников УК уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, прокуратура Куйбышевского района возбудила административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» и направило его в Госжилинспекцию. Также в адрес руководителя управляющей компании было внесено представление с требованием устранить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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