СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-03T11:23:49+03:00

Вместе с национальной командой он будет готовиться к чемпионату мира-2019

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Нападающего ЦСК ВВС Тахира Мингачева вызвали в юниорскую сборную России-U18. Вместе с национальной командой форвард готовится в учебно-тренировочном центре «Новогорск» к чемпионату мира-2019, сообщает пресс-служба ЦСК ВВС.

- 17-летний нападающий Тахир Мингачев - единственный представитель Высшей хоккейной лиги, - отметили в самарском клубе.

Окончательный состав сборной сформируют до 11 апреля. В этот день команда отправится в шведский город Крамфорс, где пройдет заключительная часть сбора. 13 апреля российские юниоры сыграют товарищеский матч против Беларуси, а 15 апреля – против Канады.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 28 апреля в шведских городах Умео и Эрншельдсвик.

ИСТОЧНИК KP.RU