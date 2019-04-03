2019-04-03T11:48:40+03:00
Происшествия

В Самаре на Свободе старое дерево рухнуло на «Калину» и «Приору»

Одна из машин оказалась почти полностью раздавлена тяжелым стволом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Гульгина ШагвалиеваФото: Гульгина ШагвалиеваФото: vk.com
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Утром в среду, 3 апреля, в Кировском районе Самары произошло ЧП. Там во дворе дома № 174 на улице Свободы рухнуло дерево на две отечественные машины. Об этом в группе «ДТП 163 Самара» сообщили очевидцы.

- Больше всего пострадала «Лада Калина». Дерево упало прямо на крышу машины, полностью ее смяв. Также пострадала стоящая рядом «Приора». Ветками дерева ей пробило заднее и боковое стекло, а также оторвало левое зеркало, - рассказали местные жители.

"Приора" в отличие от "Калины" пострадала намного меньше Фото: vk.com

"Приора" в отличие от "Калины" пострадала намного меньшеФото: vk.com

По их словам, деревья в этом дворе очень старые, и они постоянно падают то на машины, то на крыши, однако вырубать их никто не спешит. Кто будет возмещать ущерб за данное происшествие, пока непонятно. Местные жители отмечают, что в управляющей компании им сказали, что это не их территория. Отметим, что вчера, 2 апреля, МЧС предупреждало, что на Самару и область обрушится сильный ветер, и советовало автомобилистам не ставить машины возле деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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