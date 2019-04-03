2019-04-03T12:08:08+03:00
Общество

Еще больше очередей! Жителям Самары рассказали, как они смогут оплатить вывоз ТКО без комиссии

Для этого нужно будет приехать в кассу в офисе регоператора. Обещают и специальный сервис на сайте
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцы смогут экономить на комиссии, но это нелегкоСамарцы смогут экономить на комиссии, но это нелегкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре обещают решить вопрос с комиссией за оплату вывоза ТКО. Сейчас нет ни одного способа оплаты, который позволил бы не переплачивать. Жители города и области уже жаловались, что 1-2% комиссии - это совсем даже незапланированные расходы. Но регоператор говорил, что это зависит не от них, а включить комиссию в тариф не догадались. При этом в Роспотребнадзоре заявили: так делать нельзя.

- Мы нашли решение. На следующей неделе касса откроется в главном офисе регоператора, на Сердобской. Здесь можно будет заплатить без комиссии. Также специальный сервис для оплаты появится на сайте, - объяснил руководитель регоператора Михаил Захаров.

Однако, это - не самое лучшее и окончательное решение. Ведь людям придется отказываться от привычных способов оплаты, заводить несколько кошельков. А очередь в кассу - явно не лучший подарок пенсионерам. Как отметили участники заседания, самым идеальным вариантом для жителей было бы такое же решение, как и в случае с фондом капремонта - компенсировать комиссию могли бы из бюджета региона. Но это безусловно станет серьезной финансовой нагрузкой на областную казну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Нужно заранее все объяснить дачникам": в Самаре рассказали о проблемах с оплатой за вывоз мусора и лишних контейнерных площадках

Регоператор предложил создать в Самаре ЕРЦ, чтобы была единая база данных всех жителей (подробности)

Люди не должны переплачивать: В Самаре планируют пересчитать нормативы вывоза мусора для жителей

Обратить внимание на тарифы по вывозу мусора порекомендовал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (подробности)

Как платить за мусор в Самаре в 2019 году: тарифы, кому положены льготы и какую скидку сделает УК

Стало известно, как самарцы будут платить за мусор в 2019 году и на сколько должна уменьшится строчка "на содержание жилья" в квитанциях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре потушили крупный пожар в ангаре в Гаражном проезде
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Рубин» 12 апреля на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области изменится расписание нескольких электричек до Курумоча и Жигулевского моря
Жительница Самары продает автограф Тилля Линдеманна за 30 тысяч рублей
Крупный пожар в Самаре: в Гаражном проезде горит ангар
Самарская область в течение трех лет получит из федерального бюджета почти 31 млрд рублей на новый мост через Волгу
Самарцам впервые покажут недавно родившихся канадских волчат
Пенсия придет вовремя: самарские почтальоны будут добираться до затопленных районов в резиновых сапогах
В Самаре на Свободе старое дерево рухнуло на «Калину» и «Приору»
В Самарской области мужчина заплатил почти 100 тысяч рублей, чтобы улететь на родину
Нападающего ЦСК ВВС Тахира Мингачева вызвали в юниорскую сборную России-U18
В Самаре падение снежной глыбы на парня на Пугачевском тракте завершилось уголовным делом
В Тольятти водитель «Газели» уронил на женщину крышу торгового павильона
Самарские таможенники раскрыли незаконный вывод 25 млн рублей в Китай
В Самаре из-за замены канализационной трубы сузят улицу Утевскую
В Самаре египтянин, угрожая ножом, угнал у таксиста машину
Юным шахматистам в Самаре прочитают лекции международные гроссмейстеры
В Самарской области налоговые проведут Дни открытых дверей
Сотрудники ФСБ выдворили из Самары находившегося в розыске террориста
Студенты СамГТУ получили именные стипендии «АКОМ»
Приставил нож к горлу и потребовал 2 млн рублей: житель Отрадного задержал разбойника, который залез в его дом
Жителям сотен домов в Самаре и Тольятти придется доплатить за отопление
В самарском магазине нашли подозрительные сыры без документов
Дубинки, кастеты, кораллы: какие запрещенные предметы находят таможенники у пассажиров аэропорта в Самаре
На "Самара Арене" могут провести финал Кубка России
Департамент образования Самары запретил собирать деньги на выпускной в детском саду Крутых Ключей