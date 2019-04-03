Еще больше очередей! Жителям Самары рассказали, как они смогут оплатить вывоз ТКО без комиссии

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-03T12:08:08+03:00

Для этого нужно будет приехать в кассу в офисе регоператора. Обещают и специальный сервис на сайте

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В Самаре обещают решить вопрос с комиссией за оплату вывоза ТКО. Сейчас нет ни одного способа оплаты, который позволил бы не переплачивать. Жители города и области уже жаловались, что 1-2% комиссии - это совсем даже незапланированные расходы. Но регоператор говорил, что это зависит не от них, а включить комиссию в тариф не догадались. При этом в Роспотребнадзоре заявили: так делать нельзя.

- Мы нашли решение. На следующей неделе касса откроется в главном офисе регоператора, на Сердобской. Здесь можно будет заплатить без комиссии. Также специальный сервис для оплаты появится на сайте, - объяснил руководитель регоператора Михаил Захаров.

Однако, это - не самое лучшее и окончательное решение. Ведь людям придется отказываться от привычных способов оплаты, заводить несколько кошельков. А очередь в кассу - явно не лучший подарок пенсионерам. Как отметили участники заседания, самым идеальным вариантом для жителей было бы такое же решение, как и в случае с фондом капремонта - компенсировать комиссию могли бы из бюджета региона. Но это безусловно станет серьезной финансовой нагрузкой на областную казну.

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ИСТОЧНИК KP.RU