Пенсия придет вовремя: самарские почтальоны будут добираться до затопленных районов в резиновых сапогах

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-03T12:10:45+03:00

На почте заверили, что в апреле без денег и корреспонденции никто не останется

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В Самарской области к весеннему паводку готовятся не только оперативные службы, но и сотрудники почты. Для того, чтобы вовремя доставить пенсии тем, кто живет в районах возможного подтопления, почтальонов снабдят резиновыми сапогами.

- В апреле жители некоторых районов получат свои деньги чуть раньше — до возможного подтопления территорий. При необходимости почтальоны будут обеспечены специальными резиновыми сапогами, - сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

По словам представителей предприятия, на время весеннего паводка также разработаны запасные варианты доставки писем и денег на автотранспорте. Отметим, что из-за возможного подтопления дорог маршруты почтовых машин и время доставки могут измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU