Пенсия придет вовремя: самарские почтальоны будут добираться до затопленных районов в резиновых сапогах
В Самарской области к весеннему паводку готовятся не только оперативные службы, но и сотрудники почты. Для того, чтобы вовремя доставить пенсии тем, кто живет в районах возможного подтопления, почтальонов снабдят резиновыми сапогами.
- В апреле жители некоторых районов получат свои деньги чуть раньше — до возможного подтопления территорий. При необходимости почтальоны будут обеспечены специальными резиновыми сапогами, - сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».
По словам представителей предприятия, на время весеннего паводка также разработаны запасные варианты доставки писем и денег на автотранспорте. Отметим, что из-за возможного подтопления дорог маршруты почтовых машин и время доставки могут измениться.
ИСТОЧНИК KP.RU