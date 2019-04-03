Самарцам впервые покажут недавно родившихся канадских волчат

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-03T12:21:59+03:00

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На следующей неделе в Самарском зоопарке покажут детенышей пары канадских волков Малыша и Альфы. Всего у них родилось шестеро волчат. Это первое потомство пары.

- Малыш и Альфа стали парой в прошлом году. Впервые они обзавелись потомством 5 марта 2019 года. Сейчас вся счастливая семья находится в вольере на экспозиции. О детенышах заботятся оба родителя, - рассказали представители Самарского зоопарка.

Жителей Самары зовут 12 апреля посмотреть, как Альфа выкармливает волчат молоком, как детеныши делают первые шаги и познают окружающий мир. Смотрины запланированы на 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU