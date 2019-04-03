2019-04-03T12:42:25+03:00
Общество

Самарская область в течение трех лет получит из федерального бюджета почти 31 млрд рублей на новый мост через Волгу

Деньги выделят в рамках строительства транспортного коридора «Европа — Западный Китай»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мост планируется сделать с четырьмя полосами для движенияМост планируется сделать с четырьмя полосами для движения
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Правительство РФ выделит Самарской области 30,8 млрд рублей на строительство обхода вокруг Тольятти с выходом на трассу М-5 «Урал» и возведение нового моста через реку Волгу у села Климовка. Деньги будут переводиться в три этапа.

- В 2019 году Самарская область получит 2,056 млрд рублей, в 2020 году — 10,6 млрд рублей. Самый большой трансфер поступит в регион в 2021 году — это 18,1 млрд рублей, - говорится в распоряжении правительства РФ, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведем.

Напомним, что строительство нового моста в Самарской области начнется уже в 2019 году. Предполагается, что мост будет включать четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Как недавно сообщил глава региона Дмитрий Азаров, движение по мосту будет запущено в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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