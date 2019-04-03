Крупный пожар в Самаре: в Гаражном проезде горит ангар

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-03T13:33:54+03:00

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов

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Днем в среду, 3 апреля, в Советском районе Самары произошел пожар. В Гаражном проезде загорелся ангар. Из-за этого все ближайшие к месту ЧП улицы заволокло густым дымом.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:00. На место происшествия уже выехали пожарные расчеты. Горит склад с кабельной продукцией. Пожару присвоен повышенный ранг опасности, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительной информации, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Подробности случившегося устанавливаются. По данным оперативного ведомства, пострадавших нет.

Пожару присвоили повышенный ранг опасностиФото: Twitter.com

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/700963" frameborder="0"></iframe> В Самаре горит здание в Гаражном проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU