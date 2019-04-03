Крупный пожар в Самаре: в Гаражном проезде горит ангар
Днем в среду, 3 апреля, в Советском районе Самары произошел пожар. В Гаражном проезде загорелся ангар. Из-за этого все ближайшие к месту ЧП улицы заволокло густым дымом.
- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 13:00. На место происшествия уже выехали пожарные расчеты. Горит склад с кабельной продукцией. Пожару присвоен повышенный ранг опасности, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
По предварительной информации, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Подробности случившегося устанавливаются. По данным оперативного ведомства, пострадавших нет.
Пожару присвоили повышенный ранг опасностиФото: Twitter.com
В Самаре горит здание в Гаражном проезде.
ИСТОЧНИК KP.RU