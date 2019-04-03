Жительница Самары продает автограф Тилля Линдеманна за 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-03T13:32:28+03:00

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Жительница Самары решила подзаработать на солисте известной немецкой группы Rammstein. Девушка разместила в интернете объявление о продаже автографа Тилля Линдеманна.

- Продам книгу Messer с автографом музыканта за 30 тысяч рублей. Издание я приобрела на его автограф-сессии, которая проходила в Самаре 12 декабря прошлого года. Торг уместен, - говорится в объявлении.

Напомним, что Тилль Линдеманн презентовал самарским фанатам собственную книгу стихов Messer (в переводе «Нож») в торговом центре «Опера». Тогда на встречу с музыкантом пришла огромная толпа народа. Что касается эпатажного певца, то он явился на презентацию книги в компании с музыкантом Петером Тэгтгреном и женщиной на поводке из немецких колбасок, в латексном костюме и маске.

ИСТОЧНИК KP.RU