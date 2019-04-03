Билеты на матч «Крылья Советов» - «Рубин» 12 апреля на «Самара Арене»: стоимость, где купить

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-03T14:23:26+03:00

Стоимость билетов будет варьироваться от 300 до 1500 рублей Фото: Архив "КП"

Началась продажа билетов на матч «Крылья Советов» - 2Рубин», который пройдет 12 апреля на стадионе «Самара Арена»

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В среду, 3 апреля, стартовала продажа билетов на матч 23 тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и казанским «Рубином». Встреча пройдет в следующую пятницу, 12 апреля, на стадионе «Самара Арена». Стоимость билетов в зону «Стандарт» составит 300-400 рублей, а в зону повышенной комфортности 900-1500 рублей.

Приобрести билеты можно онлайн на клубном сайте (предоставляется скида 5%), а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Сила Спорта» (подарок — автопропуск), - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Также билеты можно будет купить в удаленных кассах:

- ТЦ «Вива Ленд», пр. Кирова, 147;

- ТЦ «Вавилон», ул. Ульяновская, 18;

- ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;

- ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда);

- ТЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М;

- ТЦ «Русь на Волге», Тольятти, ул. Революционная, 52А.

Время работы касс с 10:30 и далее в режиме работы ТЦ. Время работы кассы в ТЦ «Сила Спорта» – с 10:30 до 20:30, в магазине на стадионе «Металлург» – с 11:00 до 19:00.

Не будут продавать билеты в секторы D113 (½), D115 (½). Детям до 14 лет не будут продавать билеты в сектор D114. Дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно. Сидеть им придется на коленях у родителей.

Родители юных болельщиков смогут приобрести билет за половину стоимости в секторы С119, С118, А102, А103. Скидка 50% будет представляться также инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению и инвалидам 1 и 2 групп на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе.

Напомним, что сейчас продолжается еще и предварительная продажа на матч «Крылья Советов» - «Спартак», который пройдет на самарском стадионе 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU