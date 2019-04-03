В Самаре мамочкам с колясками запретили «раскачивать лодку» по поводу турникетов в транспорте

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-03T18:23:08+03:00

Турникеты установили возле водителя, но людям с колясками зайти в переднюю дверь довольно проблематично

Инвалидам и пассажирам с детьми придется побегать по салону, чтобы оплатить проезд

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Недавно появилась информация о том, что с 6 апреля во всех 15 троллейбусах маршрута № 6 в Самаре появятся турникеты и валидаторы. Их установят в передней части салона возле водителя. В связи с этим у горожан возник вопрос: как же быть мамочкам с колясками и инвалидам, ведь через переднюю дверь в салон они попасть не смогут — проход слишком маленький.

- Вход для людей с детскими колясками и маломобильных граждан будет осуществляться через среднюю дверь, - рассказали в Трамвайно-троллейбусном управлении.

Однако такой ответ не устроил самарцев, ведь он совсем не объясняет, каким образом эти пассажиры будут оплачивать проезд.

- И что же мамочкам придется бросить коляску и идти к валидаторам? Или водитель будет бегать их обилечивать? Это ему с кабины надо выйти и через среднюю дверь зайти, обилетить или отключить турникет, - выразили свои сомнения по поводу предложенного ТТУ варианта горожане в Твиттере.

Разводить дальнейшую дискуссию представители муниципального предприятия не стали. Они заявили, что пассажирам с колясками все равно придется заходить через среднюю дверь, после чего идти к валидатору и оплачивать проезд.

- Турникеты будут, решение принято. Точка! Не надо раскачивать лодку! - закончили разговор сотрудники ТТУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU