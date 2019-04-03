2019-04-03T15:25:50+03:00
Общество

Стало известно, когда между Самарой и Рождествено запустят теплоходы

Рождественскую Воложку закончили очищать ото льда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теплоходы между Самарой и Рождествено начнут ходить с 4 апреляТеплоходы между Самарой и Рождествено начнут ходить с 4 апреля
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Судовой ход в Рождественской Воложке полностью очистили ото льда, и теперь на смену суднам на воздушной подушке придут теплоходы. Их запустят уже на этой неделе.

- В четверг, 4 апреля, начнется движение пассажирских водоизмещающих судов по маршруту Самара — Рождествено, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Пока информации о том, по какому графику и с какой частотой будут ходить суда, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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