Паводок в Самарской области 2019: большой воды в регионе не будет

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-03T15:45:59+03:00

Уровень воды в реках у Самары и Тольятти в этом году заметно ниже, чем в прошлом

Изменить размер текста: A A

В Самарской области этой весной большой воды не ожидается. Паводок должен пройти спокойно. Об этом в среду, 3 апреля, на заседании в региональном правительстве сообщили эксперты.

- Уровень снежного покрова и воды в реках в этом году заметно ниже, чем в прошлом. Уже оттаяла почва в Аглосе, Авангарде, Большой Глушице и Самаре. По состоянию на конец марта запасы воды в снеге в бассейнах рек составили 32-115% от нормы (в прошлом году — 72-137%). Высота снежного покрова в среднем по области составляет 28 см, что на 23 см меньше, чем в прошлом, - рассказал начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов.

По его словам, на реках Большой Черемшан, Кондурча, Сок, Чапаевка, Чагра, Малый Кинель, Большой Иргиз, Кутулук с 27 марта наблюдаются небольшие подъемы уровня воды. Что касается остальных рек, то там все либо без изменений, либо уровень воды понизился. Лед на реках активно тает. В настоящее время уровень воды у Тольятти составляет 49,67 м, что ниже значения прошлого года на 2,62 м. У Самары уровень воды тоже ниже, чем в 2018 году — 28,35 м. Толщина льда на Куйбышевском водохранилище в районе Автограда составляет около 25 см, а на Саратовском водохранилище возле областной столицы с 1 апреля льда нет.

ИСТОЧНИК KP.RU