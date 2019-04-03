2019-04-03T15:59:01+03:00
Происшествия

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката будут судить за обман подследственного на 1,5 млн рублей

Мужчины обещали помочь смягчить обвиняемому приговор
Анастасия ФИЛАТОВА
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Уголовное дело адвоката и сотрудника УФСИН рассмотрит Промышленный районный судУголовное дело адвоката и сотрудника УФСИН рассмотрит Промышленный районный судФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре в ближайшее время на скамье подсудимых окажутся старший инспектор филиала УФСИН по Промышленному району и член Палаты адвокатов Самарской области. Обоих обвиняют в покушении на мошенничество.

- По версии следствия, 25 декабря 2018 года злоумышленники получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, 1,5 млн рублей, пообещав повлиять на избрание Куйбышевским районным судом ему наказания, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Распорядиться полученными деньгами обвиняемые не успели — их задержали сотрудники ФСБ совместно с представителями отдела собственной безопасности УФСИН по Самарской области. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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