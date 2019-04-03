2019-04-03T18:38:58+03:00
Общество

Открытие летнего велосезона в Самаре 2019: дата, куда поедет колонна

Принять участие в массовом заезде смогут все желающие
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Вероника Баранова/ВелоСамараФото: Вероника Баранова/ВелоСамара
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В Самарской области назначили дату открытия летнего велосезона 2019. По традиции это событие ознаменуется массовым заездом по улицам Самары.

- Открытие летнего велосезона предварительно намечено на 27 апреля. Если позволит погода, то в этот день колонна любителей двухколесного транспорта стартует от площади Славы, а затем отправится к стадиону «Самара Арена». Там пройдет культурная часть мероприятия. После этого колонна по традиции двинется на поляну в Курумоч, - сообщили организаторы массового заезда, клуб «ВелоСамара».

Пробег начнется в 10:00. Сбор у площади Славы — в 9:00. Присоединиться к заезду на велосипедах смогут все желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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