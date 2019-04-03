2019-04-03T16:35:09+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году появятся несколько виртуальных концертных залов

Большую часть из них регион получит в рамках нацпроекта «Культура»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
До конца 2019 года в регионе откроются 6 виртуальных концертных залов, четыре из них - на федеральные деньгиДо конца 2019 года в регионе откроются 6 виртуальных концертных залов, четыре из них - на федеральные деньгиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» появятся четыре виртуальных концертных зала. Их получат Сызрань, Тольятти, Отрадный и Чапаевск. Из федерального бюджета на эти цели выделят 12,48 млн рублей.

- Виртуальные залы откроются на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра имени Алексея Толстого, Детской школы искусств «Гармония» в Чапаевске и ДК «Россия» в Отрадном. В рамках нацпроекта уже имеющиеся концертные площадки оснастят современной техникой. Она будет принимать прямой сигнал из центральных концертных залов страны, - сообщили в правительстве Самарской области.

Как отмечают чиновники, помимо этих четырех виртуальных залов, в этом году в регионе появятся еще два. Их откроют на базе учреждений культуры в Похвистнево и Жигулевске. Деньги на это - около 1 млн рублей - выделит областное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре 1,5 тысячи муниципальных служащих собрали вдоль дорог пакеты и бутылки
Кировский район Самары освободят от 9 незаконных понтонов и почти 800 гаражей
Открытие летнего велосезона в Самаре 2019: дата, куда поедет колонна
В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката будут судить за обман подследственного на 1,5 млн рублей
Паводок в Самарской области 2019: большой воды в регионе не будет
Стало известно, когда между Самарой и Рождествено запустят теплоходы
В Самаре мамочкам с колясками запретили «раскачивать лодку» по поводу турникетов в транспорте
В Самаре потушили крупный пожар в ангаре в Гаражном проезде
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Рубин» 12 апреля на «Самара Арене»: стоимость, где купить
В Самарской области изменится расписание нескольких электричек до Курумоча и Жигулевского моря
Жительница Самары продает автограф Тилля Линдеманна за 30 тысяч рублей
Крупный пожар в Самаре: в Гаражном проезде горит ангар
Самарская область в течение трех лет получит из федерального бюджета почти 31 млрд рублей на новый мост через Волгу
Самарцам впервые покажут недавно родившихся канадских волчат