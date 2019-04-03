В Самарской области в 2019 году появятся несколько виртуальных концертных залов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-03T16:35:09+03:00

До конца 2019 года в регионе откроются 6 виртуальных концертных залов, четыре из них - на федеральные деньги Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» появятся четыре виртуальных концертных зала. Их получат Сызрань, Тольятти, Отрадный и Чапаевск. Из федерального бюджета на эти цели выделят 12,48 млн рублей.

- Виртуальные залы откроются на базе Тольяттинской филармонии, малого зала Сызранского драматического театра имени Алексея Толстого, Детской школы искусств «Гармония» в Чапаевске и ДК «Россия» в Отрадном. В рамках нацпроекта уже имеющиеся концертные площадки оснастят современной техникой. Она будет принимать прямой сигнал из центральных концертных залов страны, - сообщили в правительстве Самарской области.

Как отмечают чиновники, помимо этих четырех виртуальных залов, в этом году в регионе появятся еще два. Их откроют на базе учреждений культуры в Похвистнево и Жигулевске. Деньги на это - около 1 млн рублей - выделит областное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU