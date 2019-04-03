2019-04-03T18:22:03+03:00
Общество

Кировский район Самары освободят от 9 незаконных понтонов и почти 800 гаражей

Все эти сооружения признали самовольными
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все самовольные постройки либо снесут, либо вывезут из Кировского районаВсе самовольные постройки либо снесут, либо вывезут из Кировского районаФото: Архив "КП"
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В Самаре пополнился реестр самовольных построек Кировского района. Речь идет о металлических гаражах, киосках, павильонах и понтонах. Всего их около 800.

- Все эти постройки были признаны незаконными. Установить их хозяев не удалось, поэтому они будут либо демонтированы, либо вывезены, - говорится в постановлении главы Кировского района Игоря Рудакова.

Согласно опубликованному на сайте городской администрации списку, властям предстоит разобраться с около 780 незаконными гаражами, которые уже не один год "населяют" улицы Ташкентскую, Свободы, Каховскую, Стара-Загора, Алма-Атинскую, Черемшанскую, Демократическую, Литвинова, а также проспекты Кирова и Юных Пионеров. Также Кировский район должны освободить от одного контейнера, трех павильонов и двух киосков. Кроме того, с 9 просеки уберут 9 самовольных понтонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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