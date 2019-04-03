В Самаре 1,5 тысячи муниципальных служащих собирали вдоль дорог пакеты и бутылки

СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-03T18:47:24+03:00

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Сегодня, 3 апреля, в Самаре прошел первый в этом месяце средник по благоустройству. В нем приняли участие около 1,5 тысяч муниципальных служащих.

- Муниципальные служащие убирали мусор вдоль автомобильных дорог, расположенных около департаментов. управлений и районных администраций. Они собирали в мешки различные банки, пакеты, бутылки, а затем складывали их вдоль дорог. Ночью все эти мешки с мусором заберут сотрудники МП «Благоустройство», чтобы затем направить их на утилизацию, – рассказал замглавы управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

В следующий средник в Самаре планируют уделить больше внимания очистке территорий от самовольных объявлений.

Напомним, что первый в этом месяце субботник пройдет в Самаре 6 апреля. В его рамках планируется провести ворошение снега, чтобы ускорить его таяние. Второй субботник - Гагаринский - пройдет 13 апреля, а общегородской - 20 апреля. Как отмечают в мэрии города, весь необходимый для уборки инвентарь уже заготовлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU