2019-04-03T19:19:56+03:00
Общество

В Самаре у предпринимателя арестовали магазин за попытку дать взятку полицейскому

Здание арестовали, чтобы получить оплату штрафа за правонарушение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Директор фирмы пытался подкупить полицейского 50 тысячами рублейДиректор фирмы пытался подкупить полицейского 50 тысячами рублейФото: Архив "КП"
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В Самаре привлекли к ответственности фирму, которая пыталась дать взятку полицейскому. Желание подкупить стража порядка привело к тому, что под арест попало принадлежащее ей здание.

- Было установлено, что 7 марта директор и один из учредителей ООО передал оперуполномоченному полиции взятку в 50 тысяч рублей. Предприниматель хотел, чтобы за эти деньги правоохранитель не проводил в его организации проверку, а также освободил от административной ответственности и вернул ранее изъятый из магазина алкоголь, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица", за которое предусмотрен штраф не менее 1 млн рублей. Чтобы исполнить решение суда и получить оплату штрафа, надзорное ведомство добилось разрешения наложить арест на здание по улице Санфировой стоимостью 2,4 млн рублей, которое принадлежит фирме. 25 марта имущество нарушителя было арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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