Наводят лоск после зимы: в Самаре вагонам метро устроили большую помывку

СЕГОДНЯ 20:04 2019-04-03T20:04:45+03:00

В составах проводят не только влажную уборку, но и очищают их от пыли и мусора с помощью пылесосов

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В Самаре в рамках месячника по благоустройству стартовала генеральная уборка общественного транспорта. Первым помывку после зимы устроили вагонам метро.

- За смену работники метрополитена полностью приводят в порядок 4 вагона - это целый состав. Салоны вагонов, в том числе поручни, сиденья и подлокотники, дезинфицируют безопасными для людей растворами, а также проводят там влажную уборку. Наводится лоск и снаружи. Это мойка окон и подвагонного оборудования. Для этого вагоны прогоняют через автоматическую систему мойки, - рассказал заместитель начальника депо «Кировское» МП «Самарский метрополитен» Александр Куликов.

Также в рамках генеральной уборки в вагонах метро убираются с помощью пылесосов. Для того, чтобы избавиться от пыли и мусора, работникам метрополитена даже приходится откручивать сиденья вместе со спинками. Помимо этого, проводится принудительная фильтрация вагонов и прочистка плафонов освещения.

По данным городской администрации, завершить комплексную уборку вагонов сотрудники МП планируют в течение двух недель. За это время должны преобразиться более 40 вагонов метро. Что касается следующей генеральной уборки, то она запланирована на осень.

ИСТОЧНИК KP.RU