2019-04-03T21:33:04+03:00
Общество

Мокрый снег с дождем задержатся в Самарской области до выходных

Синоптики сообщают, что осадки будут небольшие и не во всех районах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Несмотря на дождливую погоду, в регионе будет по-весеннему теплоНесмотря на дождливую погоду, в регионе будет по-весеннему теплоФото: Архив "КП"
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Дождь и мокрый снег не покинут Самарскую область до конца рабочей недели. По прогнозам синоптиков, осадки будут небольшие и пройдут по региону лишь местами.

По данным Приволжского УГМС, помимо мокрого снега с дождем в четверг, 4 апреля, самарцев ждет северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха может опуститься до -2 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +4...+9 °C.

В пятницу, 5 апреля, ветер сменит свое направление на юго-восточное, но будет дуть с прежней силой. Днем будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до +10 °C. В субботу, 6 апреля, ожидаются аналогичные погодные условия, правда, будет дуть уже юго-западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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