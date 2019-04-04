Появилось расписание речной переправы между Самарой и Рождествено

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-04T08:05:23+03:00

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Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало расписание движения судов на маршруте Самара — Проран — Рождествено. Напомним, теплоходы по этому направлению после очистки ото льда Рождественской Воложки запустили с четверга, 4 апреля.

- Первый рейс из Самары будет отправляться в 6:45, а последний — в 19:45. Из Рождествено суда будут отплывать раньше — в 6:00, а последний рейс будет также отправляться в 19:45, - сообщили в речном предприятии.

Расписание судов по маршруту Самара - Проран - Рождествено

Отметим, что заход на остановочный пункт «Проран» будет осуществляться носом к берегу. Сажать и высаживать пассажиров будут через носовой трап судна. Добавим, что в данном расписании в зависимости от погоды могут возникнуть изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU