2019-04-04T11:14:47+03:00
Общество

В Самаре на месте бывшего ДК «Мир» могут построить торговый центр

Эта территория находится в зоне Ц-3, где можно размещать торговые и деловые объекты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дом культуры на проспекте Кирова начали разбирать осенью 2018 года / Фото: Армен АрутюновДом культуры на проспекте Кирова начали разбирать осенью 2018 года / Фото: Армен АрутюновФото: Twitter.com
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В Промышленном районе Самары может появиться еще один торговый центр. Его могут построить на месте бывшего дома культуры «Мир» на проспекте Кирова.

- В 2017 году департамент градостроительства выдал градостроительные планы на этот участок еще три близлежащих. Все они находятся в зоне Ц-3, в которой по правилам можно размещать деловые, производственные или коммерческие объекты, - рассказали в городской мэрии.

Напомним, что собственник ДК «Мир» начал разбирать здание в октябре прошлого года, чем очень взволновал местных жителей. Горожане сразу же предположили, что на месте этого здания может появиться торговый центр или парковка. Однако тогда чиновники конкретного ответа по поводу того, чем же заменят ДК, где прошло детство многих жителей Промышленного района, так и не дали. Разрешение на строительство ТЦ пока тоже не выдавалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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